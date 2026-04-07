«Значит, твоя рука в порядке? Увидимся в августе». Иан Гарри оставил послание Махачеву

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри отреагировал на пост 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева, в котором тот рассказал, что был готов провести бой против испано-грузина Илии Топурии в июне на турнире UFC в Белом доме. При этом ранее появилась информация, что Махачев проходит процесс реабилитации из-за травмы руки.

«Значит, твоя рука в порядке? Больше никаких оправданий, увидимся в августе», – написал Гарри на своей странице в социальной сети Х.

Иан Гарри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.

