Топурия: для меня завоевание третьего титула UFC имеет смысл лишь в бою с Махачевым

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия поделился мыслями о завоевании третьего пояса UFC.

«Завоевание третьего титула UFC для меня имеет смысл только в противостоянии с Исламом Махачевым, ведь у нас с ним за плечами богатая история. Если бы бой прошёл в полусреднем весе, я бы согласился, а так — кто знает», — приводит слова Топурии издание Abc.es.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.