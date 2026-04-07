Илия Топурия прокомментировал обвинения Армана Царукяна в уклонении от боя

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия прокомментировал постоянные обвинения в уклонении от боя со стороны второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Арман делает то, что должен: говорит, двигается, продвигает своё имя и бренд. Не знаю, состоится ли этот бой, но мне позвонили и сказали, что я буду [в следующем поединке] драться с Исламом. Я ответил, что это идеальный исход, а потом узнал, что соперником станет Гэтжи — тоже отлично. Никаких проблем нет», — приводит слова Топурии издание Abc.es.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.