Менеджер Топурии обвинил Махачева во лжи

Малки Кава, являющийся менеджером непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузина Илии Топурии, обвинил чемпиона UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева во лжи, поскольку тот ранее рассказал, что его бой с Матадором был сорван по вине испано-грузина.

«Продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат», — написал Кава на своей странице в социальной сети.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.