«Если я буду на 10% плох, как они, застрелите меня». Фьюри — о бое Уайлдера и Чисоры

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о поединке между соотечественником Дереком Чисорой и американцем Деонтеем Уайлдером, состоявшемся в минувшие выходные в Лондоне (Англия).

Напомним, Уайлдер победил раздельным судейским решением по итогам 12 раундов.

«Мне было тяжело смотреть бой Деонтея и Чисоры. Это было грустно. Душераздирающе. Никогда не видел, чтобы двое мужиков так ползали. Я подумал: «Неужели я следующий? Это буду я?» Сказал: «Если буду хотя бы на 10% плох, как они, отведите меня в поле и застрелите. Отправьте меня на покой», — приводит слова Фьюри издание The Ring.