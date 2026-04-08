«Парень весил 40 кг». Чимаев иронично высказался о победе Царукяна в схватке с Мокаевым

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев иронично прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в схватке с британцем Мухаммадом Мокаевым, состоявшейся 12 марта на турнире Hype Brazil в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Напомним, Царукян победил удушающим приёмом.

«Усыпляющая машина, где ты? Эй, тебе не нравятся настоящие борцы, тебе нравятся инфлюэнсеры. Иди тренироваться в зал Джейка Пола.

Ты борешься с маленькими парнями. Парень весил 40 килограмм, если не меньше. Ты весишь 100 кг, а парень – 50 кг», — сказал Чимаев во время телефонного разговора с Царукяном, опубликованного на канале Training Lab в социальных сетях.