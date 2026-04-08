Евлоев — о карьере в MMA: никогда не предполагал, что достигну такого уровня

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев высказался о своей карьере в смешанных единоборствах.

«У меня самое типичное детство, никогда в жизни не предполагал, что достигну того уровня и тех результатов, которых достиг на сегодняшний день. Потому что я рос обычной жизнью, в школе ничем не выделялся, не сказать, что лучше всех учился. И в спорте даже, когда начинал в борьбе, не было ничего, что бы предполагало, что я когда-то чего-то достигну. Даже мои тренеры никогда в меня не верили (улыбается). Это ещё раз говорит о том, что достичь результата можно в любом возрасте, самое главное — приложить достаточно усилий», — сказал Евлоев на пресс-конференции в Ингушетии.