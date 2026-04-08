Ульберг: подготовиться к такому сопернику, как Прохазка, нельзя

Третий номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг высказался о предстоящем поединке с чехом Иржи Прохазкой, который состоится 12 апреля на турнире UFC 327 в Майами (США).

«На самом деле, подготовиться к поединку с таким соперником, как Иржи Прохазка, нельзя. Он очень непредсказуем. У нас есть определённые стратегии, которые могут дать нам то, что нужно для этого боя. Приняли этот поединок на коротком уведомлении, но готовились к нему много лет. Мы знали, что Иржи может стать потенциальным соперником. И когда мы выйдем в клетку, будем готовы сделать свою работу», — приводит слова Ульберга издание sherdog.com.