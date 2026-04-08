Мовсар Евлоев подтвердил, что получил перелом носа перед боем с Лероном Мёрфи

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев рассказал о трудностях подготовки к поединку с британцем Лероном Мёрфи, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Последние две недели до боя я был на 100% уверен, что не буду драться, потому что у меня не было визы. У меня, помимо этого, не было разрешения на вылет из Соединённых Штатов, потому что там сейчас занимаюсь документами… Короче, много всего было: и Рамадан, и весогонка, и где-то за полтора месяца до боя у меня был сломан нос. Много всего», — сказал Евлоев на пресс-конференции в Ингушетии.