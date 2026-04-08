Беспутин: для нас фаворит — Силягин, ждём нового чемпиона мира из России

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался о предстоящем поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг) между россиянином Павлом Силягиным и кубинцем Ослейсом Иглесиасом, который состоится 9 апреля в Монреале (Канада).

«Для нас фаворит – Паша. Будем болеть за Павла, мы давно с ним знакомы. Вместе с ним в сборной были. Это умный боксёр. Не думаю, что он позволит себе как-то плохо к этому поединку подготовиться. Думаю, Павел в ринге покажет всё что умеет. Да, бой будет на выезде, но у Павла хватает опыта. Ждём победы, ждём нового чемпиона мира из России», — цитирует Беспутина Федерация бокса России.