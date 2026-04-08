Фьюри: сейчас я боксирую, потому что люблю это

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британский спортсмен Тайсон Фьюри объяснил, почему продолжает боксировать в 37 лет.

«Когда вы начинаете, хотите заработать денег, хотите купить дом. Хотите все эти вещи. Но после того как делаете это, занимаетесь делом, потому что любите его. Сейчас я в том положении, когда делаю это, потому что люблю, а не потому, что должен из-за финансов. Я делаю это, потому что влюблён в эту игру. И 16 месяцев вне ринга, год отсутствия, сделали меня ещё голоднее», — приводит слова Тайсона Фьюри издание Sky Sports.

