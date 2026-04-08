Мовсар Евлоев рассказал, что нужно для успеха в спорте

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев высказался о трудностях, с которыми сталкиваются профессиональные спортсмены.

«Всегда будут трудности, потому что есть очень большая конкуренция, очень много моментов, такие как травмы, нехватка финансовых средств, очень много всего… Отвлекающих моментов бывает тоже очень много. И люди могут в вас изначально не верить, даже в вашем доме, это всё будет. Самое главное, чтобы вы не теряли веру в себя и упорно шли к цели, которую вы поставили», — сказал Евлоев на пресс-конференции в Ингушетии.

