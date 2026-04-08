Фьюри — о своей карьере: я был самым малообещающим, толстым и неуклюжим

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о достижениях в своей боксёрской карьере.

«Невероятно, чего способен добиться отдельно взятый человек. Я самый малообещающий человек, толстый парень, неуклюжий, с севера… Ещё никогда не было чемпионов с севера Англии. Малообещающий чемпион. Я изменил свою судьбу, изменил свою жизнь и сделал всё, что когда-то хотел. И до сих пор делаю это», — приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, 11 апреля в Лондоне (Англия) Фьюри сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

