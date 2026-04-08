Чемпион WWE объяснил, почему бой Брока Леснара на WrestleMania должен заинтересовать всех

Неоспоримый чемпион WWE Коди Роудс высказался по поводу поединка Брока Леснара с нигерийским атлетом Оба Феми на WrestleMania 42.
«Интрига, кто победит? Что ж, думаю, этот вопрос и есть самое главное в этом поединке. Итак, между ними уже за столько дней до мероприятия есть немного магии, в том смысле, что рядом с боем находится мистер Хейман. Мистер Хейман мог бы продать кетчуп даме в белых перчатках. Но в данном случае ему не нужно этого делать, потому что верю, что Оба, а я бы сказал то же самое о Трике [Уильямсе], пробыли с Шоном [Майклзом] достаточно долго, чтобы справиться с тем, в какие бои их бросают. И я знаю это из первых рук, побывав на ринге с ними обоими. Я встретился с Оба во время его первого появления в основном ростере, когда была последняя ночь Джона Сины на Saturday Night's Main Event… В тот момент я почувствовал, знаю: мы, вероятно, повторим это снова.
Но вот почему вопрос о победителе захватывающий, почему фанаты должны быть там. Если этот бой пройдёт слишком быстро, мы это увидим. Ведь в любой момент может произойти «Суплекс-сити», F5, ведь это доминирующий Брок Леснар, который ещё никогда не был так хорош, как сейчас, а это невероятно высокая гора, на которую мало кому под силу взобраться. Допустим, все звезды сойдутся и настанет черёд взойти Оба. Тогда на ринге появится новая звезда в то время, когда много говорят, кто уже находится на вершине в WWE… Кто должен прийти на смену нынешним звёздам и когда это произойдёт? А эти люди на вершине бизнеса так просто не сдадутся. Это не просто: «Эй, вот тебе место». Это лучшее время в реслинге из всех, и я не собираюсь сдавать свои места. Не думаю, что и СМ Панк планирует это делать», — сказал Роудс на YouTube-канале Busted Open Podcast.