Чемпион WWE объяснил, почему бой Брока Леснара на WrestleMania должен заинтересовать всех

Неоспоримый чемпион WWE Коди Роудс высказался по поводу поединка Брока Леснара с нигерийским атлетом Оба Феми на WrestleMania 42.

«Интрига, кто победит? Что ж, думаю, этот вопрос и есть самое главное в этом поединке. Итак, между ними уже за столько дней до мероприятия есть немного магии, в том смысле, что рядом с боем находится мистер Хейман. Мистер Хейман мог бы продать кетчуп даме в белых перчатках. Но в данном случае ему не нужно этого делать, потому что верю, что Оба, а я бы сказал то же самое о Трике [Уильямсе] , пробыли с Шоном [Майклзом] достаточно долго, чтобы справиться с тем, в какие бои их бросают. И я знаю это из первых рук, побывав на ринге с ними обоими. Я встретился с Оба во время его первого появления в основном ростере, когда была последняя ночь Джона Сины на Saturday Night's Main Event… В тот момент я почувствовал, знаю: мы, вероятно, повторим это снова.

