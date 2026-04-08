Экс-чемпион мира Джозеф Паркер оценил готовность Фьюри к бою с Махмудовым

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер высказался о предстоящем поединке между британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

«Тренировки были очень тяжёлые и упорные. Очень рад был принять участие, потому что так я расту как боец. Видел, как Тайсон показывает себя в ринге со спарринг-партнёрами и всех крушит. Он и меня поймал несколькими ударами, приятно видеть, что он в хорошей форме. Не могу дождаться его боя», — приводит слова Паркера издание Sky Sports.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Фьюри – Махмудов.