«Не выходил за калитку двора, чтобы не обижали». Евлоев рассказал о детстве в Ингушетии

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев рассказал о своём детстве.

«Я скажу, как избегал встреч с недоброжелателями. Как и сказал, ничем не отличался, не был высоким, не был мощным, всегда всего боялся, особенно в школьные годы, просто никогда не выходил за калитку своего двора, чтобы меня лишний раз никто не обижал (улыбается). Но после этого я пошёл в секцию борьбы. И как только начал тренироваться, почувствовал силу. И с силой пришла уверенность в себе», — сказал Евлоев на пресс-конференции в Ингушетии.

