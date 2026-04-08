Никита Цзю проведёт поединок с Оскаром Диазом 6 мая

Промоутерская компания No Limit Boxing анонсировала боксёрский вечер, который состоится 6 мая в австралийском Ньюкасле.

В главном событии непобеждённый австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю встретится с испанцем Оскаром Диазом.

Никите Цзю 28 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году. Всего на его счету 11 побед, девять из которых нокаутом, и ни одного поражения.

Оскару Диазу 25 лет. Испанец дебютировал на профессиональном ринге в году. Всего на его счету 16 побед (шесть – нокаутом) и ни одного поражения.