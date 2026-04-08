Беспутин: у Махмудова есть все шансы на победу над Фьюри

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

«С Арсланбеком мы знакомы. Боксировали вместе, были в сборной. Мы всегда хорошо общались. Это мотивированный парень, который себя хорошо проявлял в WSB во время пятираундовых поединков. И далее у него пошло-пошло в профессиональном боксе. И вот у него такой громкий бой с Фьюри. Думаю, все шансы на победу есть. Арсланбек, мы за тебя болеем. Ты знаешь, что делать! Надо выходить и бить. Сложно что-то подсказать. Арсланбек, победы и удачи тебе», — приводит слова Беспутина Федерация бокса России.