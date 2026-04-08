«Дети говорят по-французски, есть дом, машина». Боксёр Махмудов рассказал о жизни в Канаде

Российский боксёр-профессионал Арсланбек Махмудов рассказал о жизни в Канаде, куда он переехал ради карьеры.

«Меня пригласили тренеры и менеджеры. У меня также были приглашения из Германии, США и Японии. Но мне нравится Канада. Сначала всё было плохо, у меня был нулевой английский, культура отличалась. Но я ассимилировался, перевёз жену и детей, стало хорошо. Сейчас моим дочкам 11 лет и 4 года, сыну 10 лет. И мои дети говорят по-французски.

Остаться в Канаде на всю жизнь? Не знаю, посмотрим. У меня здесь дом, машина, дети ходят в хорошую школу. Всё хорошо. Но, конечно, жена и дети скучают по Дагестану», — сказал Махмудов в интервью The Guardian.