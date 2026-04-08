Евлоев — о своих боях: если борьба работает, зачем ей изменять?

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев высказался о своём стиле ведения боёв.

«Не считаю, что я до конца перестроился, в любом случае моя база будет со мной до конца моей карьеры, и борьба — это то, где я чувствую себя намного уверенней, там, где у меня нет сомнений, что могу достигнуть того, что планирую. Но иногда приходится драться и в стойке, потому что у меня смешанные единоборства, там, помимо борьбы, есть ещё много чего, что тренировать и над чем работать.

С тех пор как я начал профессиональную карьеру, мы тренируем и бокс, и борьбу, в принципе, в равной степени. У меня всегда была неплохая ударка, просто я к ней не прибегал, потому что если борьба работает, зачем ей изменять?» — сказал Евлоев на пресс-конференции в Ингушетии.

