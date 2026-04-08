Альберт Туменов дал прогноз на бой Шлеменко — Эмеев

Бывший чемпион ACA россиянин Альберт Туменов высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) между соотечественниками Александром Шлеменко и Рамазаном Эмеевым, который состоится 19 июня на турнире ACA 204 в Омске.

«Не скажу, что бой кажется односторонним. Эмеев выглядит более свежо, лучше. Но Шлеменко может удивить, как и в бою с Анатолием Токовым. У Рамазана нет сумасшедшей борьбы или удара. Поэтому кто-то выиграет этот бой по очкам», – приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на турнире RCC 23 в сентябре Шлеменко проиграл удушающим приёмом белорусу Владиславу Ковалёву. Эмеев на ACA 199 в январе победил единогласным решением соотечественника Артёма Фролова.