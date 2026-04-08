«Мы видели это на примере Адесаньи и Силвы». Экс-боец UFC назвал проблему Иржи Прохазки

Бывший боец UFC Мэтт Браун считает, что экс-чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка не сможет задержаться на элитном уровне из-за своего стиля.

«От Иржи никогда не знаешь, чего ожидать. Думаю, мой главный вопрос в отношении Иржи уже давно заключается в том, что нельзя заигрываться с нефундаментальными вещами. В какой-то момент это обернётся против вас. Мы видели это на примере Исраэля Адесаньи и Андерсона Силвы. То же самое и с Насимом Хамедом. Когда он побеждал, это было потрясающе, чёрт возьми. Но вы не можете делать это в 45 лет — драться так, как дерётся Иржи», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.