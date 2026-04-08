Пакьяо: у Мейвезера нет причин отменять бой, но, если он это сделает, будет много проблем

Пакьяо: у Мейвезера нет причин отменять бой, но, если он это сделает, будет много проблем
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо не считает, что его реванш с непобеждённым американцем Флойдом Мейвезером-младшим, запланированный на сентябрь, сорвётся.

«У него нет причин отменять бой. Если он сделает, это будет его право, но будет много проблем от Netflix, MP Promotions (промоутерская компания Пакьяо. – Прим. «Чемпионата»). Вот почему перед этим боем я убедился, что он первым подписал контракт. Основываясь на моём прошлом опыте», — приводит слова Пакьяо издание BoxingScene.

Напомним, ранее Мейвезер заявил, что его реванш с Пакьяо будет выставочным, на что представители филиппинца ответили, что американец подписал контракт на настоящий поединок.

Материалы по теме
В команде Пакьяо опровергли слова Мейвезера, заявившего, что реванш будет выставочным
