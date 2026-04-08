Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«От него ничего не осталось». Тренер из США назвал фаворита в бою Тима Цзю и Эррола Спенса

Американский тренер Роберт Гарсия высказался о возможном поединке между бывшими чемпионами мира Тимом Цзю и Эрролом Спенсом-младшим.

«Вопрос, какого Эррола Спенса мы увидим. Потому что мы не видели его уже давно. Честно говоря, сложно заявлять, что мы увидим нового Эррола Спенса. Возможно, от него ничего не осталось, и таково моё мнение – от него ничего не осталось. Я бы поставил на Тима Цзю.

Спенс не принимает промежуточные бои, потому что знает, что от ничего не осталось. Это может всё испортить. Он заберёт большой чек, и на этом всё», — приводит слова Гарсии издание BoxingScene.

