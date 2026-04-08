Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от реванша с Флойдом Мейвезером

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от реванша с непобеждённым американцем Флойдом Мейвезером-младшим, который, как ожидается, состоится в сентябре.

«Я в восторге, учитывая, что в прошлый раз были неясности. У меня было много отвлекающих факторов и проблемы с плечом… Сейчас я чувствую себя воодушевлённым и сильным, понимая, что должен быть на 100% готов к этому бою. Таков мой план.

Я уверен в себе, потому что ощущаю покой, господь благословил меня здоровьем и силой. Я уверен в себе, потому что всё ещё способен сражаться.

Я знаю Флойда. Все знают, что он очень конкурентоспособный человек. Он никогда не относится к маленькому и большому бою легкомысленно», — приводит слова Пакьяо издание BoxingScene.