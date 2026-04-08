Фьюри: если бой с Махмудовым пройдёт хорошо, то следующим будет поединок против Джошуа

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высказался насчёт потенциального поединка против соотечественника Энтони Джошуа.

«Наше противостояние с Энтони обсуждается уже более 10 лет. Британская публика по-прежнему жаждет увидеть этот бой. Думая, я мог бы победить Джошуа в любой момент. Если бой с Махмудовым пройдёт хорошо, то следующим будет поединок против Эй Джея», — приводит слова Фьюри аккаунт Boxing Kingdom в социальной сети Х.

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.