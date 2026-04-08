Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри: если бой с Махмудовым пройдёт хорошо, то следующим будет поединок против Джошуа

Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высказался насчёт потенциального поединка против соотечественника Энтони Джошуа.

«Наше противостояние с Энтони обсуждается уже более 10 лет. Британская публика по-прежнему жаждет увидеть этот бой. Думая, я мог бы победить Джошуа в любой момент. Если бой с Махмудовым пройдёт хорошо, то следующим будет поединок против Эй Джея», — приводит слова Фьюри аккаунт Boxing Kingdom в социальной сети Х.

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

Материалы по теме
Тайсон будет в нормальной форме? Изучаем тренировки Фьюри перед возвращением
Тайсон будет в нормальной форме? Изучаем тренировки Фьюри перед возвращением
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android