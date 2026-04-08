Илия Топурия: мой бой против Махачева — это тот поединок, который хотят увидеть все

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт противостояния с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Моя бой против Ислама — это тот поединок, который хотят увидеть все, независимо от того, являются они фанатом ММА или нет. В моём представлении этот бой должен состояться. На месте UFC я бы сделал всё возможное, чтобы это произошло. Но сложно давать UFC советы, когда они сами создали то, что создали. Со стороны мы видим одно, но они в курсе, как расставить всё по своим местам в будущем. Что бы ни случилось, я должен быть готов и сосредоточен на том, что в моих силах», — приводит слова Топурии портал MMA Mania.