«Кто бы ни вёл аккаунт Ислама, хватит нести чушь». Менеджер Топурии — о словах Махачева

Малки Кава, являющийся менеджером непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузина Илии Топурии, жёстко прокомментировал слова чемпиона UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева, поскольку тот ранее рассказал, что его бой с Матадором был сорван по вине Илии.

«Не буду врать: сначала мы отказались от Гэтжи и Махачева. После этого UFC замолкли. Но когда они вернулись и согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, у него вдруг обнаружилась травма, и он не смог принять бой. Кто бы ни вёл аккаунт Махачева, — хватит нести чушь. После турнира в Белом доме мы продолжим искать этот поединок. И те деньги, которые с этим связаны», — написал Кава на своей странице в социальной сети Х.