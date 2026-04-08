Экс-чемпион UFC опроверг домыслы фанатов, что его соперником станет Магомед Анкалаев

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер опроверг домыслы фанатов, что его следующим соперником станет экс-обладатель титула UFC в категории до 93 кг россиянин Магомед Анкалаев.

«Мы оба объявили о своих боях, и даты вроде бы совпали, но не думаю, что наш поединок состоится. Я не знаю, с кем мне предстоит драться», — приводит слова Уиттакера портал Red Corner MMA в социальной сети Х.

Уиттакеру 35 лет. В своём профессиональном рекорде австралиец имеет 27 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и девять поражений. В качестве профи Роберт дебютировал в 2014 году. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и карате.

