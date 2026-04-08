Анонсирован новый документальный сериал о чемпионе UFC Илие Топурии

Американская сеть телевидения HBO официально анонсировала премьеру нового документального сериала о жизни непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузина Илии Топурии.

Согласно официальной информации, релиз состоится уже в июне этого года. Сериал получил название «Los Topuria» и расскажет о пути бойца от его первого чемпионского боя в полулёгком весе до сегодняшнего дня. Проект будет состоять из трёх 50-минутных эпизодов.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.