«Жёсткие, но самые милые парни на свете». Американский боец UFC — о Чимаеве и Царукяне

29-летний американский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Аарон Пико лестно высказался в адрес Армана Царукяна и Хамзата Чимаева.

«Это жёсткие парни, но при этом самые милые и скромные парни на свете. Я как-то задал Хамзату один вопрос насчёт грэпплинга, и потом он минут 20-30 показывал мне разные приёмы. Посмотрите, что делает Арман [Царукян] в борьбе и как он активен. Эти ребята действительно хотят быть лучшими. Хамзат сумасшедший, этот парень любит тренироваться, и, когда находишься рядом с этими парнями, чувствуешь прилив сил», — приводит слова Пико аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.