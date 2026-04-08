Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Даррен Тилл подписал контракт с BKFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл подписал контракт с американской лигой кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Фото: Пресс-служба Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC)

«Я очень рад, что подписал контракт с BKFC. Это потрясающий промоушен. К чёрту всех в этом ростере, я стану лицом насилия. Никто меня не победит», — приводит слова Тилла журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Тиллу 33 года. Последний бой по правилам ММА скаузер провёл 10 декабря 2022 года на турнире UFC 282, который состоялся в Лас-Вегасе. Тогда Даррен уступил удушающим приёмом в третьем раунде Дрикусу дю Плесси.

