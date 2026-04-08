Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Точно не понимаешь, о чём говоришь». Шевченко — о словах Джейка Пола, что UFC умирает

Комментарии

38-летняя действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, отреагировала на слова 29-летнего американского блогера-боксёра Джейка Пола, который ранее выразил уверенность, что ММА, в частности UFC, умирает и теряет свою популярность.

«UFC умирает?! Эй, Джейк, ты точно не понимаешь, о чём говоришь. Критикуешь ММА издалека. Попробуй выйти с кем-нибудь из бойцов в октагон, они тебя просто разнесут в пух и прах. Ты покажи зрелищный бой, а потом расскажи нам, было весело или скучно», — написала Шевченко на своей странице в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android