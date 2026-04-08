Россиянин Абдул-Рахман Яхьяев проведёт следующий бой в UFC на турнире в Баку — инсайдер

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе и представляющий Россию и Турцию, Абдул-Рахман Яхьяев проведёт следующий бой против 26-летнего американца Джулиуса Уокера на турнире UFC Fight Night 280, который пройдёт 27 июня в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает авторитетный нидерландский журналист и инсайдер Марсель Дорфф на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Яхьяеву 25 лет. В своём профессиональном рекорде Абдул-Рахман имеет девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В профи Яхьяев дебютировал в ноябре 2021 года.

Джулиус в своём профессиональном рекорде имеет семь побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения.