Царукян: через два боя Махачев уйдёт из ММА, а спустя год я возьму спорт под свой контроль

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе соотечественник Ислам Махачев скоро завершит карьеру в ММА.

«[Ислам] уйдёт из ММА, думаю, через два боя. Один-два боя — и всё. Через год я возьму этот спорт под свой контроль», — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.