Мама Топурии выразила разочарование тем, что команда Махачева обвиняет Илию в срыве боя

Инга Топурия, являющаяся мамой непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузина Илии Топурии, выразила разочарование тем, что команда 34-летнего чемпиона UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева обвиняет Матадора в срыве боя.

«Мы были так счастливы в те дни. Я уже собиралась выложить пост о том, что Илия будет биться с Махачевым, но потом нам сказали, что Ислам травмирован и бой отменяется. А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар. О боже, Али! Боже мой, Ислам», — написала Топурия на своей странице в социальной сети Х.