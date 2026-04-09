Экс-чемпион UFC: я должен перестать бороться с Чимаевым и Царукяном, нарвусь на проблемы

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон поделился впечатлениями от схваток по борьбе с Арманом Царукяном и Хамзатом Чимаевым.

«Мне нужно перестать пытаться бороться с Хамзатом и Арманом. Однажды я нарвусь на неприятности [в схватках с ними]. Сейчас эти парни слишком большие и сильные. Они на пике формы», — приводит слова Джонсона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

