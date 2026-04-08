«Выглядит великолепно, очень густая». Деметриус Джонсон — о бороде Хамзата Чимаева

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон рассказал, что остался впечатлён бородой непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева, который представляет ОАЭ.

«Борода Хамзата выглядит просто великолепно. Она хорошо смотрится через экран, да и вживую выглядит так же круто. Она очень густая, длинная и хорошо за ней ухаживает. Очень впечатляющая борода», — приводит слова Джонсона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.