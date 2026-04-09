Дана Уайт опроверг слова Ислама Махачева насчёт срыва боя с Илией Топурией

Президент UFC Дана Уайт опроверг слова 34-летнего чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева о том, что непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия отказался от боя с ним на турнире UFC в Белом доме, поскольку Матадор запросил чрезмерный гонорар.

«Это неправда», — сказал Уайт во время стрима на YouTube-канале Эдина Росса.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.