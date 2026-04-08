Мурзаканов: много бразильцев недовольны Костой. Скоро покажу, какой секрет есть у русских

Непобеждённый шестой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Азамат Мурзаканов высказался насчёт предстоящего поединка против бывшего претендента на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильца Пауло Косты. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 327, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США).

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
12 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
— Много бразильских фанатов пишут в личку. Спасибо им за поддержку. Не знаю, что им сделал Коста, но они им очень недовольны. Насчёт флага Бразилии было сказано в шутку. У меня есть свой родной флаг.

— Коста сказал, что у русских нет «секретного сока», а ты просто толстяк. Что ответишь?
— Скоро мы покажем, какой секрет есть у русских, у россиян, — сказал Мурзаканов на пресс-конференции перед турниром UFC 327.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В последнем бою Азамат победил техническим нокаутом в первом раунде австрийского бойца Александара Ракича.

