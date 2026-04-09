Хамзат Чимаев ответил, кого считает самым умным бойцом в мире. Это не Джон Джонс

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, с уважением высказался в адрес экс-чемпиона UFC и One Championship в наилегчайшем весе американца Деметриуса Джонсона.

«Конечно, я всегда рад видеть Ди Джея. Он самый умный боец в мире, так что всегда приятно с ним встретиться. Работать с Деметриусом было здорово. Он — легенда. Номер один, единственный и неповторимый. Никто не смог победить этого парня. У него невероятный технический арсенал. Если в этом виде спорта у кого-то и есть «компьютер» в голове, то это Ди Джей. Я вырос, наблюдая за его боями. И пытаюсь делать некоторые вещи, которые исполняет он. Иногда что-то получается, а иногда — нет», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.