Арман Царукян рассказал, почему стал более активно развивать социальные сети

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, почему решил более активно развивать социальные сети в последние полгода.

«После того как мне не дали титульный, я сказал [себе], что мне следует поработать над социальными сетями. И, когда придёт нужный момент, у них не будет отговорок и они [матчмейкеры] не скажут: «Ты не знаменит, у тебя нет громкого имени», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.