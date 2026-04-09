Тренер Чимаева: Хамзат победит Стрикленда нокаутом в течение трёх раундов

Стивен Лукатски, являющийся тренером по ударной технике непобеждённого 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) Хамзата Чимаева, который представляет ОАЭ, оценил навыки своего подопечного в стойке, а также предположил, как Борз победит американца Шона Стрикленда.

«Я работал более чем с 400 бойцами, и Хамзат — один из самых сильно бьющих [среди них]. Все считают его отличным борцом, но я думаю, что в этом бою [с Шоном Стриклендом] ему нужно будет очень хорошо сбалансировать свои навыки. В любом случае я прогнозирую, что Хамзат победит нокаутом в течение трёх раундов», — сказал Лукатски в видео на YouTube-канале Mighty.