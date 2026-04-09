Уайт раскрыл единственное обстоятельство, из-за которого он остановит турнир в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что только из-за молнии он примет решение остановить проведение турнира UFC в Белом доме, который должен состояться 14 июня в Вашингтоне.

«Даже если во время турнира UFC в Белом доме пойдёт снег, мы всё равно проведём поединки. Ничто не сможет помешать провести шоу в эту ночь. Может пойти дождь, может случиться что угодно… Только молния — это исключение. Молния, разразившаяся в небе, — это единственное, что заставит нас остановиться. Мы просто подождём, пока она пройдёт, и потом проведём оставшиеся бои», — сказал Уайт во время стрима на YouTube-канале Эдина Роса.