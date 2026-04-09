«Надеюсь, у меня ещё будет шанс дослужиться выше». Боксёр Сусленков – о звании прапорщика

Непобеждённый обладатель титулов WBA Continental, IBA.PRO Intercontinental и IBF Europe по боксу в тяжёлом весе россиянин Артём Сусленков рассказал о своём желании в дальнейшем продолжить карьеру военного и получить более высокое звание в Российской Армии.

«Да, я боксировал за клуб ЦСКА 9 лет. Для меня это гордость, что я представлял клуб ЦСКА, это очень почетно – нести звание Российской Армии. Те люди, кого я знаю, относятся с уважением к ЦСКА и к тому, что я прапорщик. Хотя я бы хотел дослужить до более высокого звания. Надеюсь, у меня ещё будет шанс», — сказал Артём Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.