Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сусленков поделился ожиданиями от боя Бивола в России

Комментарии

Непобеждённый обладатель титулов WBA Continental, IBA.PRO Intercontinental и IBF Europe по боксу в тяжёлом весе россиянин Артём Сусленков поделился ожиданиями от боя 35-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола с немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

«Это первый за пять лет бой Бивола в России, его возвращение после операции на спине и проверка готовности к будущим вызовам. Для болельщиков и специалистов — это возможность увидеть одного из лучших российских боксёров в действии на родной земле, а для индустрии — шаг к восстановлению статуса России как площадки для крупных титульных боёв.

Ждём яркой и убедительной победы Бивола, демонстрации формы после травмы, интересного зрелища. И, конечно же, ждём шага к трилогии с Бетербиевым», — сказал Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android