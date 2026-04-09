Сусленков поделился ожиданиями от боя Бивола в России

Непобеждённый обладатель титулов WBA Continental, IBA.PRO Intercontinental и IBF Europe по боксу в тяжёлом весе россиянин Артём Сусленков поделился ожиданиями от боя 35-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола с немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

«Это первый за пять лет бой Бивола в России, его возвращение после операции на спине и проверка готовности к будущим вызовам. Для болельщиков и специалистов — это возможность увидеть одного из лучших российских боксёров в действии на родной земле, а для индустрии — шаг к восстановлению статуса России как площадки для крупных титульных боёв.

Ждём яркой и убедительной победы Бивола, демонстрации формы после травмы, интересного зрелища. И, конечно же, ждём шага к трилогии с Бетербиевым», — сказал Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).