Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Представлен официальный постер боя Бивол vs Айферт
Был представлен официальный постер поединка Дмитрий Бивол vs Михаэль Айферт.

Титульный поединок станет главным событием Вечера бокса RCC — он пройдёт в Екатеринбурге 30 мая при поддержке Русской медной компании.

В последний раз Бивол боксировал в России в декабре 2021 года, тогда он победил соотечественника Умара Саламова.

На счету 35-летнего Бивола 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение. 28-летний Эйферт в 14 поединках одержал 13 побед и потерпел одно поражение, он является обязательным претендентом на титул по версии IBF.

Бивол — чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе.

