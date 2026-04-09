Представлен официальный постер боя Бивол vs Айферт

Был представлен официальный постер поединка Дмитрий Бивол vs Михаэль Айферт.

Титульный поединок станет главным событием Вечера бокса RCC — он пройдёт в Екатеринбурге 30 мая при поддержке Русской медной компании.

В последний раз Бивол боксировал в России в декабре 2021 года, тогда он победил соотечественника Умара Саламова.

На счету 35-летнего Бивола 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение. 28-летний Эйферт в 14 поединках одержал 13 побед и потерпел одно поражение, он является обязательным претендентом на титул по версии IBF.

Бивол — чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе.