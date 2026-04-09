Сусленков: бой Бивола и Бетербиева в России? Почему бы и нет

Непобеждённый обладатель титулов WBA Continental, IBA.PRO Intercontinental и IBF Europe по боксу в тяжёлом весе россиянин Артём Сусленков заявил, что бывшие абсолютные чемпионы мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев могут провести третий бой в России.

«Думаю, они могут договориться о третьем бое в России. Бой Бивола и Бетербиева — один из самых ожидаемых в полутяжёлом весе, поэтому почему бы и нет. Тем более поединок двух российских чемпионов на родине вызовет большой общественный интерес. Это было бы очень круто, масштабно. Замечательно, если этот бой всё-таки состоится в России», — сказал Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.