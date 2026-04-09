Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: мне нравится Царукян. Но Арману нужно перестать быть маньяком

Комментарии

Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал о своём отношении ко второму номеру лёгкого рейтинга Арману Царукяну.

«Да, мне нравится, что делает Арман, то, что он остаётся активным, появляется на публике, тусовка с Ниной [Драмой] тоже не вредит, она чертовски крута, не знаю, посмотрим. Как я уже сказал, после каждого события, как турнир завершится в субботу, всё меняется, начинаешь смотреть на возможные варианты боёв до конца года, посмотрим, что будет с Арманом дальше.

Но Арману нужно перестать быть маньяком, когда он появляется на различных ивентах. Однако он мне нравится. Однажды ночью в Вегасе я остановился на красный свет, тут кто-то начинает на меня чертовски орать. Я опустил окно. Рядом со мной, *****, Rolls-Royce. Это, *****, Арман. Знаешь, стоит на Rolls-Royce. Он весёлый чувак. Да, и, очевидно, крутой ублюдок», — сказал Уайт на YouTube-канале Adin Live.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android