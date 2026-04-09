Трамп посетит турнир UFC 327 в Майами в ночь на 12 апреля — Дана Уайт
Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на турнире UFC 327 в Майами в эти выходные. Об этом сообщил руководитель организации Дана Уайт во время стрима у блогера Адина Росса.
Турнир пройдёт в ночь на 12 апреля на арене Kaseya Center. В главном событии вечера встретятся Иржи Прохазка и Карлос Ульберг — они разыграют вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В соглавном бою непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов подерётся с бразильцем Пауло Костой.
UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Карлос Ульберг
UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
12 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Азамат Мурзаканов
Не началось
Пауло Коста
Также на турнире пройдут поединки с участием Кёртиса Блэйдса, Доминика Рейеса, Каба Суонсона, Патрисио Питбуля и других топ-бойцов.
Даррен Тилл подписал контракт с BKFC Официально
