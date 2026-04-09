Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Трамп посетит турнир UFC 327 в Майами в ночь на 12 апреля — Дана Уайт

Комментарии

Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на турнире UFC 327 в Майами в эти выходные. Об этом сообщил руководитель организации Дана Уайт во время стрима у блогера Адина Росса.

Турнир пройдёт в ночь на 12 апреля на арене Kaseya Center. В главном событии вечера встретятся Иржи Прохазка и Карлос Ульберг — они разыграют вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В соглавном бою непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов подерётся с бразильцем Пауло Костой.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Карлос Ульберг
UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
12 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Азамат Мурзаканов
Не началось
Пауло Коста

Также на турнире пройдут поединки с участием Кёртиса Блэйдса, Доминика Рейеса, Каба Суонсона, Патрисио Питбуля и других топ-бойцов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Следите за новостями:
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android