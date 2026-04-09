Трамп посетит турнир UFC 327 в Майами в ночь на 12 апреля — Дана Уайт

Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на турнире UFC 327 в Майами в эти выходные. Об этом сообщил руководитель организации Дана Уайт во время стрима у блогера Адина Росса.

Турнир пройдёт в ночь на 12 апреля на арене Kaseya Center. В главном событии вечера встретятся Иржи Прохазка и Карлос Ульберг — они разыграют вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В соглавном бою непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов подерётся с бразильцем Пауло Костой.

Также на турнире пройдут поединки с участием Кёртиса Блэйдса, Доминика Рейеса, Каба Суонсона, Патрисио Питбуля и других топ-бойцов.

